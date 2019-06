Cristina Pedroche y David Muñoz son un binomio que sabe muy bien. Sabe a varias estrellas michelín, pero no siempre todo es como reluce. Hace unos días Cristina Pedroche colgó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparecía junto a su marido el cocinero, y en el que nos mostraba una de sus facetas más desconocidas. Ya sabíamos que lo suyo no era la cocina hasta que David entró en su vida. Sin embargo, no creemos que estaba dispuesta a pasar por estas críticas.

Hay que recordar que en multitud de entrevistas, Pedroche ha recordado que ella, antes de conocer el afamado cocinero, no tenía ni idea de cocina. Es más, no sabía hacerse ni un huevo. Algo que con el tiempo ha ido cambiado gracias a la ayuda de su pareja. En algunas ocasiones ya la hemos visto defenderse entre fogones. Si tú también eres neófito en estas lides, te dejamos aquí unas sencillas recetas para ir comenzando.

Cristina Pedroche y David Muñoz en la cocina

La artista se arremangó y se puso manos a la obra en el restaurante que su marido tiene en Madrid. El famoso Diverxo. “Sándwich de kokotxas @dabizdiverxo. Con mi primera mahonesa y mi primer sifón. A las órdenes del gran @dabizdiverxo ”, escribía la de Vallecas junto a un vídeo en el que podíamos verla trabajando en la cocina de su marido. Algo que en los últimos tiempos se ha puesto de moda. Unas imágenes que como era de prever, ha provocado un montón de comentarios. Ahora bien, han sido positivos y negativos.

En el vídeo, de 10 minutos de duración, se ve a una efusiva y cariñosa Cristina Pedroche con David Muñoz. La presentadora pregunta ¿qué vamos a hacer hoy? Y le da un lengüetazo a su chico. Él responde “hoy vamos a hacer un pincho de kokotxas de bacalao a la romana y un bizcocho de mantequilla”. Inmediatamente el cocinero le va dando instrucciones a su chica para poder hacer las dos recetas. Ella obedece. Bien es cierto que en varios momentos, Muñoz tiene que recriminarla como hace las cosas. Pero es que ella es una principiante.

Poco a poco, Cristina Pedroche y David Muñoz van realizando los dos platos que al final del vídeo tienen una pinta de miedo. Él se muestra orgulloso de ella. El resultado es un pincho espectacular que abriría el apetito a cualquiera. Ahora bien, no todo va a ser comer y cantar. Estos vídeos también tienen su cara B. Al final, como no puede ser de otra manera, él le premia a ella con un besito Y la Pedroche se queda tan contenta. Poco a poco la de Vallecas va demostrando que está preparada para participar en la edición de famosos de Masterchef. ¿Verdad?

Comentarios negativos al trabajo de Cristina Pedroche

Como suele pasar con todas las fotos que sube Pedroche, algunos no han dudado en elogiar la imagen y en señalar su arte y estilo en la cocina. Muchos también han señalado la complicidad y el amor que se percibe entre ellos. Y es que se trata de una de las parejas más empalagosa que existe en el mundo de los famosos. Pero ya sabemos que esto de Instagram es una moneda al aire. Unos días sale bien y otros mal.

En el lado negativo encontramos comentarios que se refieren a ella como “la sumisa”. Es decir, que está sometida a las decisiones de su marido. Además critican que en ocasiones David “la trata como a una tonta”. Pero no quedan ahí los comentarios negativos sobre Cristina Pedroche y David Muñoz, hay más. Así que toma nota.

Algunos no han tardado en recriminar que “si quiere aprender de cocina mejor se vaya a una escuela”. Además le recuerdan algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Internet sobre la labor de David en sus restaurantes. Unos comentarios realizados en plataformas muy conocidas que llaman mucho la atención. “Olía mal, a podrido” o “Es comida para gatos” que no dejan nada bien las recetas del afamado David Muñoz. Ahora bien, ya se sabe que en estos lugares mucha gente solo entra para comentar de forma dañina.

Hasta algunos de los críticos más prestigiosos del Reino Unido han atacado duramente a DiverXo, el local que Muñoz tiene abierto en Londres. Aquí no se salva nadie. También es cierto que en la página web puedes encontrar un montón de comentarios a favor. Pero en estas cosas siempre hace más ruido lo negativo que lo positivo.