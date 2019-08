¿Qué me pasa doctor? Y de repente recibes unas contestaciones que no esperabas. Y es que hay muchas respuestas por WhatsApp que se han hecho virales. Y es que el humor siempre está presente en las redes sociales. Además si te encuentras a un médico que sea un cachondo pues la respuesta viral es cuestión de tiempo. No te lo pierdas porque te vas a echar unas risas y en otros casos te van a hacer recapacitar un poco.

Hoy en día todo el mundo usa el WhatsApp. La consulta médica no ha quedado fuera de esta nueva modalidad de comunicación tan usual entre todos nosotros. Cada vez es más frecuente que los pacientes consulten a los médicos mediante el uso de esta aplicación. Sin embargo, debido a la importancia que entraña la relación médico-paciente, no es el medio ideal para dar la atención adecuada. Y de ahí que ocurra lo que ocurra.