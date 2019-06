Paula Echevarría es una de las celebrities españolas más solicitadas del momento. Y es que las marcas no cesan de hacerle ofertas para que promocionen sus productos o sus prendas. Es por ello que debe cuidarse lo máximo posible, y no descuidar ningún detalle. Aunque, parecer ser que no todo en ella, es natural.

Aunque no hay que negar, que tiene un cuerpo de escándalo. La it girl visita muy a menudo Marbella, donde vive y trabaja su pareja, Miguel Torres. Con la llegada del verano, estábamos deseosos de ver las nuevas fotos de Paula Echevarría en bikini. Cada año son mejores, solo que este nos ha hecho esperar más de lo habitual.