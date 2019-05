1 Makoke está sufriendo problemas de dinero

Por si fuera poco el lío de deudas en el que ha metido Kiko Matamoros a Makoke, ahora también le reclama la mitad de los muebles de la casa. “Para mí no tiene ninguna lógica” decía Makoke en el plató de ‘Viva la vida’. No entiende esta agresividad de su ex marido. Y se ha dado cuenta de que estas exigencias las ha hecho el mismo día que ella ha informado de su relación con Tony Spina.

Pero no solo eso, si él está viviendo en un hotel, ¿para qué quiere los muebles? Y aunque estuviera en una casa, ya sabe que no los piensa usar. Una persona de su confianza le confirmó que Kiko pretende quemarlos. Makoke ha confesado que tiene problemas de dinero, y necesita esos muebles por si al final tiene que vender la casa. Pues está no se puede enseñar sin ellos.