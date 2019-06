Se acaba el curso. Es el momento de los últimos exámenes, de las últimas plegarias para que el de arriba haga el milagro. De las últimas tutorías con los profesores para poder subir unas cuantas décimas. Se acerca el fin de curso para muchos estudiantes, con ello la oportunidad de tener unas vacaciones felices. Pero también nos podemos divertir un poco, y para eso están aquí los mejores memes para el fin de curso.

Los profesores saben que comienzan muchos alumnos a querer salvarse de un examen final o de ir a septiembre, pese a que seguramente durante el curso no hicieron mucho que digamos. Pero ahora es el momento de echar el resto. Ahora es cuando se escuchan frases del tipo: “Son dos décimas por favor súbemela”, “Ándele profe, no sea malito y apruébeme que me estoy jugando el verano”. “Profe, dígame cómo lo hacemos para poder aprobar y que mis padres no me riñan”. Todas estas frases aparecen en las charlas de fin de curso. Y con ello, se pueden hacer los mejores memes para el fin de curso.