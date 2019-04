Cuando pensamos que Kim Kardashian no puede sorprendernos con una foto, va, y lo logra. Estamos acostumbrados a que la celebrity nos deja con la boca abierta con las imágenes que publica en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión lo que ha provocad es que la nieve se derrita con una foto inédita. El micro bikini de Kim Kardashian está arrasando. Ahora te explicarás la razón de que tenga 133 millones de Me gustas.

Kim ha vuelto a hacer gala de la sensualidad que tiene en su cuerpo. Si bien es cierto que su nombre es muy conocido por el reality que sigue a su familia, Keeping Up With the Kardashians. Las redes sociales le han ensalzado al Olimpo. Ella ha sabido hacer de Instagram una forma de vida. Y ahora, con la foto del micro bikini, Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer.