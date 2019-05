Kim Kardashian ha logrado hacer negocio con su cuerpo, y no en el mal sentido. Si no que, con la excusa de campañas publicitarias, aprovecha para lucir tipazo con poca ropa. Y cada vez menos, pero es normal, y es que gran parte de su fama se debe al vídeo viral teniendo sexo con su ex novio. Por lo que ahora tiene que mantener un listón.

Pero parece que Kanye West no esté muy contento, y es que siempre que se les ve juntos en público, y Kim se pasa con su vestuario, él lleva cara de pocos amigos. Pero claro, lo respeta, porque sabe que es parte del trabajo de ella, y así ha sido como ha logrado a sus 139 millones de seguidores. Aunque aún así, se pasa con muchos de sus looks veraniegos.