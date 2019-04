Los rumores sobre el posible divorcio de Justin Bieber por culpa de Selena Gomez han estado a la orden del día. Han sido varias las ocasiones en que hemos visto a la pareja discutir públicamente. Una de ellas, saliendo de un juzgado. Lo que nos hizo pensar que podía llegar el divorcio próximamente. Al parecer Justin Bieber envió a Selena mensajes, debido a su ingreso en el psiquiátrico, cosa que a su mujer no le agradó. No penséis mal de Hailey, es que el cantante canadiense no le había contado nada.

Pero ahora la pareja está resurgiendo, y parece que Bieber empieza a disfrutar de verdad de su amor a la modelo. Hace un tiempo que Justin Bieber dejó los escenarios, debido a que no se encontraba bien. Pero lo que no ha dejado es de escribirle poemas a su musa, Hailey Baldwin.