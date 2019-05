1 ¡Cuidado con la competencia Jlo!

Jennifer López tuvo unos mellizos maravillosos con su ex pareja, Marc Anthony. Y una de ellos, ha logrado demostrar que ha heredado el arte de sus padres, pues los dos son cantantes. Emme tan solo tiene 11 años, y ya tiene una voz capaz de erizarte la piel al escucharla.

Acompañada únicamente por un piano, la joven hija de Jennifer López interpretó If ain’t got you de Alicia Keys animada por su madre. Cuando acabó, todos en la sala estaban con la boca abierta de la sorpresa, y Jlo se fundió en un abrazo con su hija. Además, le ofreció hacer una aparición en el escenario en su próximo tour.