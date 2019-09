Una canción se puede convertir en viral, pero si le sumas una buena coreografía, eso será un pelotazo. Y es que en muchas ocasiones los temas musicales se convierten en la bomba cuando detrás hay buenas coreografías. Por eso no nos extraña que todo el mundo lo acabara bailando. Estate muy atento al artículo porque seguro que muchas canciones te suenan un montón. Eso sí, no nos comprometemos si no puedes dejar de bailar.

Algunas coreografías tienen más de 10 años, pero sabemos que en más de una ocasión las bailaste por seguir a tus amigos o porque las copas de más hizo sacar ese lado bailarín que nadie conocía en ti. Seguro que van a gustar recordar aquellas coreografías que te hicieron sentir el rey del baile.