Las actividades profesionales no son genéticas, es decir, no se heredan ni se transmiten a través del ADN. Sin embargo, es relativamente común, que algunos hijos sigan las vocaciones de sus padres. Lo que no es tan común, en el caso de los actores, es que aunque se dediquen a la misma profesión, compartan cartel. Sin embargo, actores como Will Smith o Sylvester Stallone han tenido la suerte de compartir con sus hijos oficio y película. ¿Quieres saber qué otros actores han tenido la misma suerte?

1 Sylvester Stallone Padre e hijo trabajaron juntos en Rocky IV Sylvester Stallone tuvo la suerte de trabajar con su hijo en una de las sagas más legendarias en las que trabajó: Rocky. Sage Stallone era solo un chaval de 14 años cuando hizo, precisamente, de hijo de Rocky en la película cuatro de la saga (1989), para muchos la más flojita. Es curioso, pero su hermano mayor, ya había hecho el papel de Rocky Jr de bebé unos cuantos años más tarde. Padre e hijo volvieron a coincidir en Pánico en el túnel. El malogrado Sage continuó en el mundo de la interpretación pero falleció muy jóven, a los 36 años de edad, así que su filmografía no es muy extensa. Sylvester Stallone dijo en aquellos días que no se imaginaba un dolor mayor que perder a un hijo.