1 El príncipe de Bel Air

Sí, esta serie tiene bastantes años, pero no por ello ha pasado de moda. Seguramente no entiendes por qué te la he puesto en este apartado de series infantiles. Pues es que Will Smith no solo mostraba a un chico travieso que se burlaba de su tío y su primo.

A pesar de venir de un barrio pobre, era un chico al que le gustaba estudiar, y tenía claro sus objetivos de crecer siendo una persona de provecho. Pero hay valores mucho más importantes, que debería ser obligatorio inculcar a los más pequeños.

Por supuesto, siempre bajo un tono cómico, se trata el tema del racismo y las desigualdades sociales, algo muy importante, con lo que seguimos luchando.