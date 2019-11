Las películas de drama no son fáciles de describir, se podría decir que presentan una cruda realidad narrada en un tono medianamente serio. Es decir, lo que la diferencia de un thriller, es el mensaje que los guionistas mandan a los espectadores.

Pero el drama no tiene por qué ser una historia triste, no al completo al menos, ya que también pueden encontrar algo de comedia en ella. A continuación, te hago un breve recopilatorio de las películas que no te debes perder de este género.