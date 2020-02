Henry Cavill no es el único actor que se ha visto superado por el éxito que ha tenido The Witcher. Otra actriz ha sido muy alabada por el público, por su honesta interpretación de un personaje tan lleno de matices como el de Yennefer. Se trata de Anya Chalotra, la actriz que si bien era ya muy conocida por el público anglosajón, es prácticamente una desconocida para el público español. Repasamos contigo los otros papeles de Anya Chalotra, además del de The Witcher.

1 Sus orígenes Anya siempre ha sentido la llamada de la interpretación Anya Chalotra nació en Wolverhampton, Inglaterra. De madre inglesa pero padre con ascendencia india, siempre se ha mostrado encantada de sus raíces y viaja siempre que puede a la India a sumergirse en su cultura paterna. Además practica el hinduismo. Desde pequeña, siempre mostró su interés por la interpretación. Estudió en la Guildhall School of Music y en la London Academy of Music and Dramatic Art.

Posteriormente estudió actuación en la St. Dominic's Grammar School. Sus compañeros la recuerdan como una chica simpática y muy entusiasta. Participó activamente durante su periodo escolar y durante su adolescencia en todo tipo de obras de teatro y producciones estudiantiles. Eso sería el germen de su carrera posterior.