1 El Joker fue rechazado

Sí, no es ninguna broma, cuando Jerry Robinson presentó por primera vez su diseño del Joker no fue muy bien acogido. Lo cierto es que su aspecto en sí no gustó a demasiada gente.

Por aquel entonces, los ejecutivos de DC Comics pensaban que tener a un villano con cara de payaso, no tenía demasiado sentido. Por suerte, más tarde la idea de Jerry Robinson llegó a ser aceptada, de esta forma, nació el mejor villano de la historia.