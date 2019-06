Si has entrado aquí, es porque eres todo un fan de Disney. Me imagino, que ya habrás visto Frozen, pues se estrenó hace 6 años, y dentro de muy poco saldrá la segunda parte. ¿Y cómo ibas a ver Frozen 2 sin saber todo de la primera? Puede que conozcas algunos de estos secretos, pero seguro que no todos.

Te daré una detallada lista de cambios de guión, escenas eliminadas, algún que otro cameo del que puede que no te percataras. Porque ya sabemos lo que le encanta a la industria de Disney incluir personajes de otras películas. Quédate hasta el final, donde te desvelo el secreto más oscuro de Frozen.