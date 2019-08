Desde que se estrenó Iron Man en 2008, una legión de fans ha seguido cada fase de Avengers. Pero todo llega a su fin, y después de Endgame y Spider-Man: Lejos de casa, nos toca despedirnos de estos superhéroes de Marvel.

Pero no os preocupéis, porque ya está en marcha una nueva grabación. Para los que vayan a echar de menos a los protagonistas de estas películas, no os preocupéis. Antes de que acabaran Los Vengadores, algunos de ellos ya tenían proyectos a la vista. Así que no sufras, a continuación te cuento dónde podrás encontrarlos.