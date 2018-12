Estas son las 10 mejores canciones que han sonado en el 2018

Las mejores canciones para unos y quizás no tanto para otros, pero desde luego, nadie puede negar que todas ellas han sido las más escuchadas durante el 2018. No había lugar ni rincón del mundo que no tuviera la banda sonora que hoy te va a acompañar durante los próximos minutos.

Entre las mejores canciones, los estilos musicales van variando ligeramente. De este modo, hay opciones casi para todos los gustos. Así que, el mejor repaso que podemos hacer de este año 2018 que ya se termina, es rendirle un homenaje en forma de música. ¿Qué te parece la idea?.