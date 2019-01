El asbesto del talco y otras sustancias que producen cáncer

El asbesto del talco

¿Qué es el asbesto?. Quizás es un nombre que no lo tengas muy familiarizado y ojalá no lo tuviéramos nunca. Porque indicaría que si no se habla de él es porque malo no es. Pero en este caso es todo lo contrario. Asbesto es un grupo de minerales que están compuestos de silicatos, con fibras largas al mismo tiempo que resistentes. Gracias a contar con estas características se ha usado en envases así como en materiales de la construcción y también en el talco. Hay un informe que menciona que desde los años 50, los talcos contendrían diferentes tipos de asbesto.

Ni qué decir tiene que es un producto altamente cancerígeno. De ahí que la empresa ‘Johnson & Johnson’ esté en un serio problema. Ha tenido varias demandas de mujeres que tienen la enfermedad y que llevaban bastante tiempo usando el talco como parte de su higiene íntima. Aunque ellos alegan que realmente sus productos son totalmente sanos. Una lucha que hasta el momento tiene en pie de guerra a numerosas personas y a la compañía.