Remedios caseros que pueden quitarte la vida

Son muchas las ocasiones en las que los remedios caseros son protagonistas. Nos gustan porque se trata de soluciones rápidas a ciertos problemas, así como económicas. Pero en ocasiones pueden pasarnos factura, ya que no son tan buenos para la salud como se pensaban.

Es cierto que la gran mayoría se ha usado en otros tiempos. Claro que no tenemos los testimonios recogidos para saber si realmente habían funcionado. Aún así, aconsejamos no probar por si acaso. Ya solo viendo de qué están compuestos estos remedios caseros, nos damos cuenta de que es mejor no copiarlos.