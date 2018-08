Estos 10 productos que compras en el supermercado todos los días están contaminados

Hay productos básicos que solemos comprar cada día en el supermercado. Lo que quizás no sabíamos, o no nos dábamos cuenta es que muchos de ellos están realmente contaminados. Esto no implica un gran riesgo, porque los siguen vendiendo y nosotros, consumiéndolos.

Pero es cierto que siempre es mejor buscar otras alternativas. A veces pensamos que estamos llevando una dieta equilibrada y saludable pero por otro lado, nos estamos dejando llevar por ciertos productos bastante dañinos que frenan esa dieta que seguimos. Hoy te desvelamos los 10 productos que compras y que pueden estar contaminados.