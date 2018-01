10 problemas que puedes tener si duermes menos de 8 horas diarias

Problemas en el páncreas

A veces pensamos que el no tener el suficiente descanso no es algo para preocuparse de más. Pues sí lo es y hoy nos vamos a enterar bien de todo ello. No solo afectará a tener el cuerpo cansado todo el día sino que algunos de los órganos vitales de nuestro organismo también comienzan a no hacer las funciones que tienen.

Algo que sí tendrá gran repercusión. Uno de ello es el páncreas. Ya que al no haber un descanso del cuerpo, no se podrá procesar de igual manera la glucosa. Lo que nos puede derivar en tener altos niveles de azúcar en sangre. Por lo que el riesgo de padecer diabetes es más alto que en otras personas. ¿Conocías este dato?.