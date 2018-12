Estos son los 10 peores problemas de la ‘medicina alternativa’

No pasan los controles de calidad

Las medicinas regulares así como sus prácticas tienen que pasar por un exhaustivo control de calidad que dictamina si realmente se trata de un medicamento apto para su consumo. Por regla general, se hace un estudio para conocer un poco más sobre el medicamento en cuestión.

Pero cuando hablamos de la ‘medicina alternativa’ no ocurre nada de eso. Los controles de calidad no son tan exhaustivos como hemos mencionado, por lo que no sabemos realmente lo que estamos tomando, por muy natural que se presente. Si no hay un estudio previo, no habrá unas conclusiones.