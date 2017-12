Las peores marcas de leche según la OCU

Pascual

No creo que sea necesario presentar la marca Pascual y es que no solo es reconocida por su leche, sino también por sus zumos, sus yogures e incluso su agua. Pocas marcas existen hoy en día que puedan competir con Pascual en lo que se refiere a variedad de productos. Además, también hay que tener en cuenta que es una empresa que lleva toda la vida con nosotros, por lo que también es muy difícil desprenderse de ella.

La cuestión es que la calidad de la leche de Pascual parece que se resiste y es que no ha podido estar en el ranking de las diez marcas de leche recomendadas, lo que no quita que sea un buen producto. Se sitúa en el puesto número once y es que según parece la relación calidad-precio no es de las mejores. Hay que añadir que Pascual está presente en más de 80 países y que sigue traspasando fronteras.

El precio de la leche Pascual va desde los 0,87 céntimos a los 1,26 euros.