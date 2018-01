El peligroso nuevo reto viral: Comer detergente

Las redes sociales pueden ser maravillosas para muchas cosas, pero últimamente todo parece que se está complicando. Después de los retos del cubo de agua helada y de comer cucharadas de canela en polvo, este 2018 se ha estrenado con una nueva moda viral que puede provocar más de un susto para el mundo: comer detergente.

Tal y como suena, sin ningún tipo de matiz, es lo que se ha convertido en el nuevo viral que está inundando internet. Cada vez son más las marcas que están vendiendo pastillas en monodosis líquidas para la lavadora. Pues ahora el reto consiste en comerse varias de estas pastillas.

Bajo el nombre de ‘Tide Pods Challenge’, en Estados Unidos se ha convertido en toda una moda que se está extendiendo a una velocidad increíble. De hecho, incluso las autoridades han tenido que recordar a la gente que el ingerir detergente es altamente tóxico, y que puede provocar graves consecuencias para el organismo.

De hecho, la marca Tide, fabricante americano de este tipo de detergente en monodosis, ha tenido que lanzar una serie de mensajes advirtiendo a los usuarios que no ingieran sus pastillas. Algo totalmente descabellado, sobre todo cuando todo el mundo sabe que esto es tremendamente peligroso para el organismo.

Por sorprendente que parezca, la gente está dedicándose a meterse en la boca estas pastillas líquidas, y o las revientan con los dientes, expulsando el líquido así en su boca, o esperan a que el plástico que las rodea acabe reaccionando con la saliva y las deshaga. Inmediatamente, empiezan a escupir como locos para sacarse el líquido de la boca, pero aun así, los riesgos de intoxicarse son muy elevados.

Esta moda está afectando seriamente la salud de los más jóvenes americanos, que están teniendo que ser ingresados de urgencia con grandes síntomas de intoxicación por el consumo del detergente. Hasta tal punto ha llegado que esto ya se puede ver en las cifras que recorren la salud de Estados Unidos. El pasado año se registraron 220 casos de ingresos por estos motivos, pero en lo que llevamos de mes, ya se han superado los 37 intoxicados. Una cifra alarmante.

Esto comenzó a través de una serie de bromas que empezaron a circular a través de las redes sociales, cuando se percataron del tamaño tan grande de las señales de advertencia de los detergentes, que pedían que no fueran ingeridos. A raíz de ahí comenzó una serie de bromas que continuaban circulando por las redes, que animaban, en tono jocoso, a comenzar a comer estas pastillas. Con leche, a fuego lento, o como un ingrediente más de una paella. Así era cómo se podía encontrar la gente este producto detergente en fotomontajes. Pero la cosa se fue de las manos, y comenzó este descabellado reto que trae a las autoridades sanitarias por el camino de la amargura.

#tidepods #dankmemes experience the forbidden fruit for yourselves. pic.twitter.com/M1NhKqkyTi

— Michelle Embryo (@splotato) 2 de enero de 2018