Mitos sobre las canas: ¿qué pasa si las arrancas?

¿Es verdad que si te arrancas una cana te salen siete más? Existen un montón de mitos sobre este hecho, y mucha gente hoy en día aún se lo sigue creyendo. Por eso, vamos a desmitificar todas estas creencias. Las canas son la prueba de que nos estamos haciendo viejos, por eso, a más de uno, tanto hombres como mujeres, tienen pánico a estos pelillos blancos.

Según Aurora Guerra, que es Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, no se deben arrancar las canas, pero no por la razón que creemos, de que te pueden salir más, sino porque se provoca un traumatismo que puede dañar el folículo, y provocar que no salga más pelo. Es decir, que esto a su vez, desmonta la teoría de que “el que canea no calvea”, porque puede estar relacionado.

Las personas que tienen más canas, no se preocupan, una vez aceptan el hecho de que están caneando, porque se quedan un poco más tranquilos al pensar que al menos no se quedarán calvos. Esto tiene su base en que las canas son mucho más resistentes, y son pelos más grueso, pero no tiene por qué ser así, sino que también siguen el proceso de cualquier cabello. Por tanto, además de quedarte canoso, también corres el riesgo de llegar a ser calvo.

Es cierto que esto a más de un hombre le agobiará, pero la verdad es que es preferible quedarse canoso que calvo, puesto que las canas tienen solución. Bueno, ahora por la tecnología, la calvicie también tiene solución, y si no, que se lo pregunten a Hilario Pino. En cualquier caso, a muchas mujeres nos gusta esa madurez interesante, así que también se podría tomar ventaja de este hecho, como hacen Richard Gere o George Clooney, que han sido considerados maduros de oro.