2 litros de agua por día y otros mitos que son una mentira

Dos litros de agua

Cuando pensamos en una dieta equilibrada y perfecta, también entra en juego el agua que bebemos y no solo los alimentos que tomamos. Se dice que son dos litros diarios los que se deben beber pero no es totalmente cierto. No hay una prueba científica de ello, sino todo lo contrario. No se debería beber toda esa cantidad de agua. Más que nada porque si consumimos frutas o sopas, ya estaremos tomando más cantidad de agua.

Cierto es que, la cantidad en sí no la debemos tomar al pie de la letra. Más que nada porque no todos tenemos el mismo ritmo de vida. Si haces un deporte extremo, es lógico que bebas más. Además, no es lo mismo una persona sana que otra que necesite más cantidad de líquido por diferentes problemas de salud. Así que, podemos decir que realmente es todo un mito el tener que tomar dos litros de agua cada día.