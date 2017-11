Melatonina, el secreto para dormir bien

Conciliar el sueño hoy en día parece no ser una tarea fácil. Es por eso por lo que muchas personas sufren de insomnio, especialmente las mujeres. Existen muchos tipos de recomendaciones para poder conciliar el sueño como, por ejemplo, no usar el móvil antes de dormir, no acostarse con hambre ni después de una cena copiosa, tener un ambiente adecuado para dormir (cero ruidos, buena temperatura y oscuridad)…, las recomendaciones son múltiples, pero es posible que ninguna de ellas te funcione. ¿Cuál es entonces la solución? La melatonina.

La melatonina, la hormona para curar el insomnio

Para los que no lo sepáis, la melatonina es una hormona que libera el cerebro de forma natural ya que es la que se encarga de regular lo ciclos de día y de noche. La luminosidad del día evita que se cree la hormona, pero la oscuridad hace que se active y que, por tanto, nos haga conciliar el sueño. Pero, ¿Qué pasa cuándo no se produce adecuadamente? Pues que viene el insomnio.

El sueño de calidad se produce dos horas después de que el cuerpo comience a producir melatonina y finaliza de forma espontánea e inesperada unas horas después de que la temperatura del cuerpo descienda. Al aumentar la temperatura del cuerpo, la secreción de melatonina acaba y el cuerpo empieza a despertar y a darnos los buenos días.

¿Tomar melatonina es recomendable?

Existen suplementos de melatonina que son aptos si tienes problemas para conciliar el sueño. Estas pastillas suelen ayudarte a recuperar el equilibrio natural del sueño, que es muy importante para poder descansar adecuadamente. Claro está que la melatonina solo debe tomarse en caso de que un médico experto la recete ya que todos los motivos de insomnio no son iguales.

Tu médico será el que te recete la dosis adecuada -no todo el mundo debe tomar la misma cantidad-, y te dirá el momento en el que debes tomártela para que te haga efecto. Ten en cuenta que no se recomienda tomar cápsulas de melatonina más de dos semanas seguidas ya que puede afectar a tu ritmo natural.

Dormir bien, ¿Placer o necesidad?

Seguro que en más de una ocasión has escuchado a alguna persona decir que no necesita dormir esas 8 horas al día que se recomiendan, que él con unas cuatro horas tiene suficiente, ¿No es cierto? Pero, ¿Cuánto de verdad hay en esta afirmación? Lo cierto es que cada cuerpo es un mundo y el ciclo de sueño es diferente en cada persona, pero el dormir de 7 a 8 horas diarias es una necesidad fisiológica que deberíamos cumplir sí o sí.

El 80% de los españoles reconoce que duerme menos de siete horas diarias y que siempre se sienten estresados y cansados. Ten en cuenta que dormir es lo que hace que el cerebro funcione correctamente, por lo que si no se le da esas horas de sueño que necesita, no podrá descansar para funcionar como es debido.

Así que si tú no duermes 7 horas como mínimo, comienza a programar tu día para que, cuando llegue la noche, puedas dormir esas horas que tu cuerpo necesita, aunque tú creas que no las necesitas. Notarás el cambio en cuestión de días.