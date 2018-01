El agua es uno de esos lujos que todos tenemos en casa pero que no valoramos lo suficiente. Como bien sabrás, conseguir agua potable no es igual de fácil en todo el mundo y es por eso por lo que deberíamos apreciar lo que nos ha dado la Tierra, agua potable que sale del grifo para usar cuando queramos. No obstante, no todo el mundo quiere beber agua del grifo, hay personas que prefieren beber marcas de agua embotelladas.

Las botellas de agua tampoco tienen un precio demasiado excesivo, o al menos no las que encontramos en los supermercados. Pero sí que existen marcas de agua carísimas que pocas personas se pueden permitir. Estas aguas están traídas de lugares remotos en los que el agua es pura y cristalina, buenísima para la salud, pero horrorosa para el bolsillo. A continuación vamos a conocer las marcas de agua más caras del mundo, ¡No te lo pierdas!