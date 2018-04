Los peligros de la dieta de moda: Paleodieta

Todos sabemos que eso de seguir una dieta por nuestra cuenta es muy peligroso. Lo mejor es acudir a un experto que sí determinarán lo que sea necesario para nuestro cuerpo, edad y condición física. Pero claro, en ocasiones van saltando nuevas opciones en forma de dietas y hoy, tenemos que hablar de la denominada, Paleodieta.

Aunque parezca tener ciertas ventajas también tiene grandes inconvenientes. De ahí que tengas que saberlo por si se te ha pasado por la cabeza el seguir la Paleodieta, ya que se ha elevado como la dieta de moda. Hoy te lo contaremos todo acerca de ella para que ya no te quede ni el mínimo de duda. ¿Estás preparado para saberlo todo?.

¿Qué es la Paleodieta?

Su nombre viene por estar basada en la alimentación que se seguía allá en el Paleolítico. Es decir, que las carnes, así como el pescado y las frutas son las grandes principales de la Paleodieta. Claro que a priori parece no ser tan mala como podíamos pensar, pero hay todavía más para descubrir. Una dieta como ésta, supone tomar altas cantidades de proteína pero es pobre en carbohidratos. Sin duda, esto puede tener una importancia vital en nuestro cuerpo y en nuestra salud que debes conocer.

Cuáles son los riesgos de la Paleodieta?

Como hemos dicho, uno de los graves riesgos es no tomar carbohidratos. En toda dieta donde las proteínas cuentan con un protagonismo demasiado elevado, puede dar lugar a ciertas complicaciones. El riñón será uno de los órganos que más sufren al no poder hacer sus funciones de manera equilibrada. Tiene que trabajar más para poder hacer frente a esos altos niveles de proteína. Pero no es el único, ya que el hígado será quien procese las proteínas y al haber grandes cantidades de las mismas, también se verá obligado a ser forzado.

Así que, el daño de órganos vitales pueden ser suficiente motivo para tener cuidado con una dieta como ésta. Pero es que además, los expertos señalan otros problemas a mayores. Algunos de ellos son riesgo de fractura de huesos, así como debilidad, más peso aunque a largo plazo, problemas gastrointestinales y renales. Quizás ya con todo esto nos pensaremos dos veces el comenzar una dieta como ésta.

Como siempre se nos indica, lo mejor es llevar una dieta equilibrada. Tendremos que dejar de lado las calorías vacías para centrarnos en todos esos alimentos vitales. Sin duda, los cereales o la leche lo son. De hecho los carbohidratos tienen que estar presentes en dichas dietas que son equilibradas. Solo así le estaremos dando al cuerpo lo que necesita y requiere. Sino, todos serán problemas, como hemos mencionado.