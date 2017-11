¿Cuál es lado bueno del papel albal?

Seguro que estás envolviendo un bocadillo, o cualquier otra cosa, y te lo estabas preguntando: ¿cuál es el lado bueno del papel de aluminio? Tenemos por un lado, el lado mate, y luego está el lado brillante. Hemos oído todo tipo de teorías extrañas y estrambóticas, donde hay incluso un lado malo y tóxico para nosotros. Pero ¿hasta qué punto son reales?

Según una de estas teorías, el lado mate es el que es malo, pues tiene toxinas que pueden pasar a los alimentos. En este momento, recuerdas la última vez que envolviste un trozo de bizcocho en el papel albal, y te sentó mal, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes demasiado, porque no es así. No creerás que nos venden este tipo de cosas, que se utilizan en la alimentación, sin tener un gran aviso que indique la toxicidad, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta teoría, el lado brillante sería el bueno. Es más, tendría su lógica, porque al ser brillante, tendría una barrera que impidiese pasar a los alimentos lo tóxico del papel.

En realidad, el proceso de fabricación es bastante complicado, pero se podría resumir en que el papel se fabrica rebajando un gran bloque de aluminio a una temperatura de 660 grados centígrados. Luego, al obtener líquido, se lleva a unos moldes, y durante el proceso, se purifica, para que no haya toxinas en el papel. Cuando pasa por la etapa del prensado, los rodillos son distintos. Uno es mate y el otro brillante, de ahí que salgan dos caras distintas.

Vamos, que en realidad no tienes nada de lo que preocuparte, porque ambas caras se pueden utilizar de la forma que tú quieras, sin poner en riesgo tu salud. No te compliques la vida, y sigue envolviendo tus bocadillos como hasta ahora lo has hecho, porque hasta ahora tampoco te ha pasado nada.