Comer fruta no es siempre lo recomendable; frutas que no te ayudarán a adelgazar

Existe una tendencia popular que afirma que todas las frutas son sanas y que no aportan apenas calorías a nuestro organismo. Esto es en parte cierto ya que las frutas contienen el azúcar más sano que podemos tomar, la glucosa, pero no es cierto que no aportan apenas calorías a nuestro organismo, es más, existen algunas frutas que no deben consumirse de forma habitual debido su aporte calórico, especialmente si quieres rebajar esos kilos de más que has cogido durante las vacaciones de Navidad, que seguro que algún que otro gramo a subido en la báscula.

Es por eso por lo que a continuación vamos a conocer las frutas que más calorías tienen y que no te ayudarán a adelgazar o a mantener la línea, sino todo lo contrario, pueden hacer que aumentes de peso en poco tiempo, así que cuidado con esta fruta y reduce su consumo en la medida de lo posible si crees que es necesario. Ojo, limitar el consumo no significa dejar de tomarla para siempre, sino solo de vez en cuando.