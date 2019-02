Estos son los 10 fármacos más consumidos en España

Los fármacos más consumidos en España tienen una gran peculiaridad y es que no curan. Es decir, los tomamos porque notaremos un gran alivio casi inmediato pero su poder no es curativo de manera literal. No son como los antibióticos quienes sí pueden curar realmente.

Pero aún así, se han convertido en los fármacos más consumidos en nuestro país. Seguro que la gran mayoría de los mismo te son bastante conocidos y es más, quizás los tengas en tu botiquín. Si quieres conocer un poco más de cada uno de ellos, no te pierdas toda la información que te mostramos.