Estos son los 10 farmacos más consumidos en España

En el mundo, se consumen una gran cantidad de medicamentos, y en nuestro país, no íbamos a ser la excepción a la regla. Lo curioso, es que los fármacos más consumidos en España son en su mayoría analgésicos para el dolor, es decir, que no curan, algo que nos hace preguntarnos si somos adictos a las pastillas o algo así.

De este modo, tenemos los 10 fármacos más consumidos en España, algunos muy conocidos, y otros, que seguramente no te esperabas en el top. La lista no está ordenada de ninguna forma, es decir, que no quiere decir que el primero se venda más que el último y viceversa.