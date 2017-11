Estos son los increíbles efectos que puede generar el alcohol en nuestro cuerpo

Aunque no queramos verlo, el alcohol no tiene nada de sano. Ni es bueno para la salud ni te ayuda a nada en absoluto, es más, el alcohol puede tener unos efectos psicológicos bastante graves a la larga. Es por eso por lo que los médicos siempre recomiendan no beber ni una gota de alcohol si quieres estar sano al cien por cien, aunque también admiten que tomar una copa de vino de tanto en tanto no es demasiado grave.

A continuación vamos a conocer los efectos que puede generar el alcohol en nuestro cuerpo. Alucinarás con algunos de ellos ya que, como estamos diciendo, el alcohol no es tan inocente como muchas personas imaginan. Afectan al cuerpo muchísimo, y casi siempre de forma totalmente negativa.