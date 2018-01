¿Cada cuánto hay que hacerse un chequeo médico personal?

¿Cada cuánto hay que hacerse un chequeo médico?. Seguro que muchas veces te lo has preguntado. Cuando notamos que algo no va bien, no siempre pensamos en ir a mirar lo que nos ocurre. Sí, somos bastante dejados en cuestiones que tienen que ver con los médicos y hospitales en general.

La verdad que es intentamos retrasar las visitas al mismo, pero no debemos. La salud es lo primero en todo y más, en nuestra vida. Así que, partiendo de ello, tenemos que ir descubriendo que hay factores que nos darán paso a acercarnos más a la respuesta de una pregunta como ésta.

¿Cada cuánto hay que hacerse un chequeo personal?

No está de más el considerar una revisión o un chequeo. Más que nada porque siempre se nos comenta que la prevención en uno de los primeros pasos para poder corregir y subsanar problemas futuros. En tan solo un simple chequeo podremos detectar ciertas enfermedades posibles. Hay que tener en cuenta ciertos motivos para la frecuencia de los exámenes médicos.

La edad del paciente : Desde luego la edad de cada paciente es uno de los grandes motivos a tener en cuenta. Los niños tendrán que acudir de manera frecuente debido a las vacunas y como no, a ciertos exámenes. Pero también las personas mayores tendrán una cita con el doctor cada cierto tiempo. Un tiempo que puede marcarlo el propio médico pero que puede ser de dos veces al año.

Antecedentes familiares : Si tienes familiares con enfermedades que pueden ser hereditarias, debes también acudir con más frecuencia al médico. No podemos esperar a saber si realmente vamos o no a heredarla. Lo mejor es ir haciéndonos pruebas y a prevenir que es la base vital para una rápida y perfecta curación.

Enfermedad crónica: Claro que si ya tenemos una enfermedad crónica, entonces las visitas se harán de manera más regular. Más que nada para poder tener controlada dicha enfermedad

Se dice también que a partir de los 40 años, los chequeos comenzarán a ser un poco más frecuentes. Sin duda, una vez al año es la mejor media que tenemos en este momento. Pero como bien decimos, siempre que haya algunos antecedentes u otros motivos, entonces debemos de ir más a menudo. Porque la salud nos lo compensará de la mejor manera posible y nos sentiremos mucho mejor y más tranquilos sabiendo que estamos en buenas manos.