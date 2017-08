Charlie Sheen y otros famosos que viven actualmente con VIH

Antes de nada, hay que aclarar que ser portador del VIH no es lo mismo que tener el sida. No se deben utilizar como sinónimos porque no lo son. Vivir con VIH significa que el virus ha entrado en el organismo, pero no significa que la enfermedad (sida) se desarrolle. De hecho, hay muchas personas que son portadores del virus y que no tienen síntoma alguno, por lo que la única manera de saber que tienen VIH es haciéndose las pruebas pertinentes. El sida, por su parte, es una enfermedad que ataca al sistema inmunológico y puede propiciar la aparición de infecciones raras o cánceres.

A lo largo de los años han sido muchos personajes famosos los que se han visto expuestos a este virus. Generalmente, cuesta confesarlo en público porque sigue siendo un tema un poco tabú, ya que se relaciona directamente con el sida, una enfermedad que antes era letal y que se ha asociado, no siempre correctamente, a las relaciones homosexuales. En la actualidad hay algunos personajes públicos que han pasado por el trago de conocer que son portadores y compartirlo con el mundo entero. Ahí van algunos de los más afamados: