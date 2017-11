Los antidepresivos más consumidos en España (y sus riesgos)

Desde hace unos años, el consumo de antidepresivos se ha triplicado en la población española. ¿Estamos ahora más deprimidos que hace algunas décadas? La respuesta es sí. A pesar de que ahora tenemos más comodidades, más salud y más libertades, la depresión es una de las enfermedades más habituales en la actualidad, lo que lleva al consumo desmesurado de este tipo de medicamentos.

Tenemos que aclarar que la depresión no es algo momentáneo y que puede durar semanas, meses e incluso años, por lo que no hay confundir tener un mal día con estar deprimido. Los antidepresivos no deberían usarse como si fueran gominolas. Son medicamentos bastante fuertes.

A continuación vamos a conocer los antidepresivos más consumidos en España y los riesgos que conllevan, que no son pocos. Así que si quieres saber más acerca de la depresión y de los antidepresivos, quédate a informarte.