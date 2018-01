Cuál es el análisis de sangre que es capaz de detectar hasta 8 tipos de cáncer

La prevención contra el cáncer es algo vital para poder hacer frente a la dura enfermedad. Es por ello que cuando antes se detecte, antes podremos comenzar con los tratamientos y la curación en general. Hoy en día ha salido a la luz el análisis de sangre que es capaz de detectar hasta 8 tipos de cáncer.

Son muchos los medios que están investigando en nuevos fármacos contra esta enfermedad. Pero seguimos comentando que uno de los grandes logros es poder actuar antes de que la enfermedad haya invadido el cuerpo. Bien sabemos que algunos tumores tardan años en desarrollarse, por lo que este análisis puede ser el gran salvador.

El análisis de sangre que es capaz de detectar hasta 8 tipos de cáncer

Algunas de las técnicas actuales que tenemos, no son capaces de detectar la enfermedad. A no ser, claro que esté ya en un proceso más avanzado. Las llamadas biopsias líquidas son las que se encargarán de comprobar si existe o no algún tumor. Algo que todavía el resto de técnicas no puede alcanzar. Por lo que estamos hablando de una gran revolución en el mundo de la ciencia pero sobre todo, de la salud.

Para algunos tipos de cáncer como puede ser el de hígado, ovarios o páncreas, los resultados todavía variaban entre el 70% y el 98%. Es decir que parece no ser todavía certero en algunos casos. Ni tan preciso como podíamos pensar a priori, pero sí que lo será para el cáncer de mama, colon o pulmón.

El análisis en cuestión sigue siendo toda una innovación. Aunque sea preciso en algunos casos y no tanto en otros, nos deja claro que detecta gran parte de los tipos de cáncer que existen. El análisis en cuestión lleva el nombre de CancerSEEK. Todo se basa a través de una especie de proteínas. Ellas son las que indicarían qué órgano de nuestro cuerpo está siendo atacado por la enfermedad.

Con esta prueba se descartan los falsos positivos. Por lo que su precisión está bastante asegurada. Según sus creadores, este tipo de análisis ronda los 500 dólares. Los avances en tecnología también están haciendo posible que este tipo de técnicas puedan también avanzar y aportarnos grandes resultados. Una forma más positiva de estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Parece que todavía faltan algunos estudios por hacer, pero que cada vez estamos más cerca de poder prevenir una de las peores enfermedades de nuestra sociedad.