¿Todos los alimentos engordan? Si te has hecho esta pregunta alguna vez, la respuesta es no. Y no solo eso, sino que algunos alimentos saludables te ayudarán incluso a adelgazar y a mantener tu peso durante todo el año sin apenas esfuerzo. Eso sí, es importante que combines este tipo de alimentación sana con un poco de deporte diario. De esta forma no necesitarás estar nunca a dieta.

A continuación conocemos 10 alimentos saludables que te ayudarán a calmar el hambre sin añadir calorías. Estos alimentos se pueden usar o bien como un snack o bien como plato principal, dependiendo de la hora del día y del hambre que tengas. Así que, sin más, adelante. Di no a contar calorías.