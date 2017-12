Advierten sobre los peligros del pan tostado

Son muchos los que cada mañana toman pan para desayunar. En ocasiones, se aprovecha el pan del día anterior, lo que hace que lo tengamos que tostar para poder darle una nueva textura. Otros en cambio, prefieren las rodajas del pan de molde. Pero todos ellos pueden tener graves consecuencias en nuestra salud, si no se toman de manera adecuada. Es por ello que hablamos de los peligros del pan tostado.

Parece que tostar el pan se ha convertido en algo muy comentado. Eso sí, aquí verás cuándo hay que tener ese cuidado del que advierten. En los últimos años parece que nuestra alimentación no está siendo tan correcta como pensábamos. Son muchos los alimentos que consumimos y que nos pueden derivar a problemas mayores.

Peligros del pan tostado

La Food Standards Agency ha lanzado un claro y conciso mensaje. Tostar el pan más de la cuenta puede provocar daños en nuestra salud. Se dice que los alimentos más tostados que dorados, pueden ser cancerígenos. Así que, a todo aquel al que le gusten las patatas muy pasadas o el pan más que tostado, tiene que darle un punto menos de cocción. Solo así, estaremos manteniendo nuestra salud a flote.

Cuando se cocinan los alimentos a altas temperaturas, hay una sustancia que lleva el nombre de acrilamida y es la causante de diversos problemas en la salud. Además de poder provocar cáncer, también se le relaciona con ciertos daños neuronales. Por lo que sin duda, tendremos que evitar los alimentos tan pasados, a toda costa.

Si el pan se te ha pasado, o bien las patatas, es mejor que no los consumas. Si estos alimentos cuentan con un tono marrón, entonces ya serán dañinos. Mientras que si tan solo es un dorado, todavía podemos consumirlos con total normalidad. De hecho la campaña que se ha lanzado lleva como anuncio “Ve a por el dorado”. Sobre todo, en esos alimentos que cuentan con un gran contenido de almidón.

Todo esto no es un mero susto que se nos quiera dar. Sino que ha sido probado en animales, aunque parece que en los seres humanos todavía no hay datos concisos. Pero como siempre se suele decir, es mejor prevenir que luego tener que lamentar. Así es que, lo mejor es no pasarse a la hora de cocinar. Tan solo un poco dorado pero sin llegar a tostar demasiado el pan, porque es más saludable.

Mejor prevenir a la hora de cocinar

Como bien sabemos, a la hora de cocinar tenemos varias opciones. No solo en los ingredientes que vayamos a consumir, sino en las formas de cocinar en sí. Se dice que todos los riesgos disminuyen cuando se cocina al vapor o haces comida hervida e incluso al microondas. Claro que este último, tampoco lo debemos usar demasiado, porque también en otros casos, así se nos explicó.

Lo mejor es siempre hacer una variación en toda dieta y hábitos. Solo de esta manera podremos estar evitando grandes consecuencias. Pero eso sí, tampoco podemos llevarnos las manos a la cabeza y estar siempre con el miedo en el cuerpo. Si sucede que en una ocasión, o dos, nos tomamos ese pan más tostado de lo habitual tampoco significa nada grave. No por ello ya vamos a enfermedad ni nada similar.

Pero digamos que hay que tener un poco de cuidado. No es algo a corto plazo, sino más bien a largo. Debemos de ir controlando todo lo que comemos y cómo lo comemos. Pero no un solo día, sino que se tiene que convertir en ese hábito a practicar más que saludable. De este modo, sabremos que estamos haciendo lo correcto y que nuestra salud está siendo muy cuidada. Los expertos lo que quieren asegurarse es que no suceda lo que con los animales.

Si a ellos les afecta, saben que a los humanos también les puede causar daños. De ahí que también están siendo previsores. Aunque no lo parezca, todo este tipo de campañas no quieren causar alarma social. Pero sí concienciar a la gente que lo que puede suceder si tenemos hábitos como éste. Ahora ya sabes que los peligros del pan tostado están en la calle. La moderación puede ser la mejor salvación.