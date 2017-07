10 fotos del antes y después de la anorexia que sorprenden

Cada día se ven más y más casos de personas que se ven afectadas por desórdenes alimenticios. A pesar de que hay muchas campañas donde muestren lo grave que son estas enfermedades, muchos jóvenes se siguen viendo afectados por los medios y bombardeados por estereotipos que no son los correctos. Lo más grave es que algunas personas no tienen un “después de la anorexia ”, porque simplemente no logran sobrellevar esta enfermedad.

Sin embargo, existen muchos grupos de apoyo, sin olvidar el apoyo que brindan los médicos y la familia. Gracias a esto, mucha personas sí tienen un “después de la anorexia”. Algunos de ellos han dedicado sus redes sociales a promover campañas e imágenes de sus avances, con un mensaje de aceptación de nuestro cuerpo, de vida saludable y en contra de los desórdenes alimenticios que tantos jóvenes presentan.