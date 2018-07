10 formas de combatir una resaca

Beber mucha agua

Debemos mantenernos hidratados para no sentir los grandes efectos del alcohol en nuestro cuerpo. Siempre se dice que lo mejor para ello es tomar una copa y entre medias, un poco de agua. Antes de irte a dormir debes de beber también agua para que la hidratación de tu cuerpo sea más acertada.

Sí, es cierto que en ocasiones, no nos apetece ni el agua, pero debemos intentarlo. Al día siguiente, como el agua no te entrará a primera hora, lo mejor es tomarte un té y no un café. Más que nada porque este último puede hacer que te deshidrates todavía más. ¡El té rojo es la mejor solución!.