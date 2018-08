10 enfermedades que podrías tener ahora mismo y no lo sabes

Clamidia, enfermedades silenciosas

Se trata de una infección bacteriana. Hay que mencionar que es un enfermedad venérea, pero que no cuenta con grandes síntomas. Es decir, que no podíamos saber de qué se trata a simple vista. Lo que ocurre que si no se trata sí que puede tener bastantes consecuencias para el cuerpo humano.

Se transmite vía oral y vaginal. Es bastante contagiosa, por lo que hay que tenerla en cuenta. Si no se trata debidamente, puede provocar inflamaciones de pelvis, así como embarazos ectópicos o esterilidad. Si una mujer está embarazada y tiene clamidia, puede pasársela a su bebé. Entre los síntomas pueden ser micciones muy dolorosas o sangrados más abundantes durante la regla, así como ligero dolor en las relaciones sexuales.