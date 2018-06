10 dolores insufribles peor que el parto

Aunque el momento del parto es uno de los más increíbles, que puede vivir una mujer, también es muy doloroso. Sí es cierto que hoy en día hay opciones para hacerlo ligeramente más llevadero, pero aún así, se trata de una intensidad de dolor bastante alta. Pero hay otros que también lo superan.

Claro que como todo, el umbral del dolor no es el mismo para todas las personas. De ahí que no podamos generalizar, pero sí es cierto que los dolores que hoy te mencionamos, están considerados como los peores del mundo. ¡Descubre cuántos has sufrido y si realmente fueron para tanto!.