Watchmen es una de las series de televisión que más están dando de qué hablar. La verdad es que parece que la temática de los superhéroes siempre es un buen recurso. Aunque no siempre desde un punto de vista que todos conocemos como ha sucedido con The Boys. Ambas series no tienen tanto en común como podíamos imaginar, sobre todo si las analizamos bien.

Pues eso justamente es lo que vamos a intentar hacer hoy. Comentar esas diferencias entre los personajes que son héroes, pero desde un punto de vista diferente. Aún así, cada uno desempeña un papel vital para estar en la historia. Vamos a descubrir por qué necesitamos ver ambas series, aunque la idea sea similar en ambas.