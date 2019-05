Violeta también es otra de las protagonistas de esta edición de ‘Supervivientes 2019’. Lo cierto es que está viviendo de una manera muy intensa el concurso. En un primer momento porque profesaba su amor hacia su novio Julen, luego porque casi tiene que abandonar debido a un problema se salud y ahora por el corte de mangas.

Sí, parece que las conexiones con Jordi González no siempre salen como ella espera. Ya que también tuvo sus más y sus menos cuando el presentador le echó la bronca ante la negativa de Violeta de comer en ‘Supervivientes 2019’. Ahora nos ha dejado unas imágenes que bien merecen la pena volver a ver de nuevo.

Jordi González le echa la primera bronca a Violeta en ‘Supervivientes 2019’

La primera bronca estaba servida. Llega un momento en el que Violeta parece que no se encuentra del todo bien. Pero es que durante una conexión de Jordi con ella, este le pregunta por qué no quiere comer ni beber. Porque sin duda, los médicos así lo habían comentado. la hidratación es muy necesaria y más, cuando se está pasando por unas condiciones tan complicadas como los que viven este concurso.

Ella alegó que al tener ganas de vomitar no podía comer nada. Pero que realmente sí que lo había intentado. Lo mismo, con el tema del agua. El presentador seguía con su bronca, diciendo que no era verdad y para ello le dio un par de botellas de agua para que las fuera bebiendo en directo. Parece que aquí la tirantez entre la concursante y el presentador era más que palpable. Jordi no tuvo remordimientos en ninguna de sus palabras y es que hacía caso a lo que los médicos y la organización le comentaban.

Violeta se salta las normas en ‘Supervivientes 2019’

Ahora que Violeta estaba totalmente feliz en ‘Supervivientes 2019’ le ocurre esto. Porque ha roto con su novio y está viviendo una gran aventura junto a Fabio. Pero claro, quien rompe las reglas del concurso, tiene que ser penalizado. No es la primera vez que ocurre en la historia del programa, aunque sí durante este año. El caso es que esta semana tenían que ir andando juntos, con grilletes. Pero Violeta no quería tener que cumplir dicha norma por lo que se soltó gritando por la playa que la podían penalizar si querían. ¡Pues dicho y hecho!.

Pero no fue el programa en sí quien la llegó a penalizar. Jordi González preguntó a la audiencia si querían darle el castigo a la superviviente. Claro que a los espectadores este tipo de detalles les encantan. Por lo que el castigo estaba servido. ¿Cuál es el castigo?, que Violeta tiene que cambiar de playa y dejar a sus compañeros, sobre todo a su querido Fabio. Por lo que la reacción no dejó indiferente a nadie.

Violeta rompe a llorar cuando conoce su castigo

Si es que en este caso, es el típico castigo que no hubiera querido nunca. Porque quizás se pensaba que le retirarían algo de comida o las pocas cosas que tienen en este lugar de la playa, pero Violeta no podía saber que ‘Supervivientes 2019’ da donde más le duele a uno. Por eso cuando se enteró no pudo evitar las lágrimas. Era lo último que hubiera esperado, ya que siempre había dicho que con Fabio a dónde hiciera falta.

Sus compañeros también quieren echarle un mano por si sirve de algo. Comentaban que realmente cuando Violeta hizo eso, estaba de broma. Fuera así o no, lo cierto es que si hay unas normas, por el motivo que sea, hay que llevarlas a cabo. Porque después ya no valen las lágrimas ni tampoco las palabras de todos los que te rodean. El público así lo ha querido y se ha llevado a cabo. ¡Violeta debe separarse de Fabio!.

El corte de mangas de Violeta que indigna a Jordi

Tras conocer todos el castigo de Violeta en ‘Supervivientes 2019’, el presentador se dirigió a la protagonista para preguntarle o más bien para comentarle que le podía decir lo que quisiera. A lo que ella no tenía nada en forma de palabra para contestar. Sino que con un gesto todo quedó bastante claro. Violeta le daba un corte de mangas a lo que el presentador ya le dijo que era algo muy feo y que no le pegaba nada. Pero Omar Montes la defendió diciendo que era producto del enfado que llevaba encima.

Aunque hubo comentarios para todos los gustos, es cierto que la gran mayoría no defendía el hecho en cuestión, pero sí el enfado. Por lo que no se lo tenían en cuenta, aunque el presentador apuntaba que si en algún momento le pedía perdón, él se lo daría encantado. Claro que tampoco esperaba que lo hiciera. Desde plató y sus comentaristas hasta las redes se hicieron eco de este momento que no es el primero de la concursante. Ya que tenemos que recordar una de las primeras broncas que tuvo con Dakota y en la que también hubo un nuevo corte de mangas.