1 Jason Momoa en Juego de Tronos

Jason en la serie Juego de Tronos tenía el papel de Khal Drogo. Un personaje que se conocía por ser bastante fiero y un buen guerrero. Es cierto que además, hay que mencionar el hecho de que fue el primer marido de Daenerys Targaryen. Pero en la vida real, Jason ha cobrado vital importancia tanto por su faceta de actor como director.

Tras su papel de Drogo, apareció en la película Batman vs Superman y La Liga de la Justicia. Tras ello lo vimos como Aquaman y ya tiene una nueva película para el 2020 titulada, Dune. En cuanto a la pequeña pantalla se deja ver en la serie Frontier desde el año 2016 y también en otra de título, See, Apple TV+. Nuevos proyectos que no pasan desapercibidos, aunque es cierto que él mismo se quejó de que su personaje de Drogo muriera tan rápido. ¡Parece que estaba encantado con él!