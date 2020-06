Las películas de Dreamworks, gustan tanto a los peques como a los adultos, e incluso, puede que a estos últimos les gusten aún más. ¿Quién no se ha muerto de risa con `Shreck´, y seguro que alguna lagrimilla habrá derramado más de uno con `Spirit: el corcel indomable´? No se puede negar que Dreamworks tiene las mejores pelis de animación, pero lo cierto es que algunas no lo son tanto. Por eso, hemos confeccionado, especialmente para ti, una lista con las películas del estudio, ordenadas de mejor a peor.

1 Wallace & Gromit: La maldición de las verduras, la mejor película de Dreamworks

Wallace & Gromit: La maldición de las verduras ´Wallace y Gromit: La maldición de las Verduras´ (2005) es la mejor película de Dreamworks. Su título original es `The Curse of the Were-Rabbit´. Está dirigida por Nick Park y Steve Box y el guion es de Nick Park, Steve Box, Bob Baker y Mark Burton La "vegetalmanía" se desata en el pueblo de Wallace y Gromit. El Concurso Anual de Verduras Gigantes está próximo, pero los conejos amenazan con acabar con todos los vegetales. Así pues, los dos amigos inventan un un sistema para que esos simpáticos animalitos no puedan acercarse a los huertos. Pero una "bestia" entra de noche en los huertos y arrasa con todo. El pueblo entero está aterrorizado. La película ganó en 2005 el Oscar a la mejor película de animación, 10 Premios Annie, incluyendo a la mejor película, 2 premios BAFTA al mejor film británico y largometraje de animación, así como el premio al mejor largometraje de animación en el festival de Toronto.