Toñi Salazar ha vuelto, aunque no como le gustaría. Desde que salió de la isla de ‘Supervivientes 2019’ ella y su hermana no se han dejado ver. Pero también es cierto que no han parado de ser noticia, un día sí y otro también. Es cierto que Mediaset no quiere saber nada de ellas. Es más, el mismo programa ha quitado sus nombres de la parte de presentación y del inicio del mismo. Pero ellas aseguran que no han hecho nada tan malo.

Han roto todo lazo que les unía a uno de los canales más importantes. Pero también es verdad que no hay mal que 100 años dure. Por lo que quizás dentro de poco podamos volver a ver a ‘Azúcar Moreno’ en uno de los programas de más audiencia. Por el momento, tendrán que esperar, aunque Toñi Salazar ya tiene sus propias ideas y teorías de todo lo que le está ocurriendo.